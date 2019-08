Berger: „Gefährlichster Mann“ feiert Geburtstag

Partylaune

Partylaune zum Geburtstag? Da winkt er stets ab. Dabei war er als „Genussmensch“ bekannt, „ohne Berger gehen in der Formel 1 alle schon um 20 Uhr schlafen“, hat es einst geheißen. Legendär seine Streiche: Er warf Ayrton Sennas Aktenkoffer mit Verträgen über dem Comer See aus dem Heli, verpestete dessen Hotelzimmer mit Käse in der Lüftung, band dessen Mietwagen in Magny Cours an einer Hausfassade fest.