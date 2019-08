Flammen beim MotoGP: „Das war einfach grässlich!“

„Das war einfach nur grässlich“, schüttelte auch ServusTV-Experte Gustl Auinger den Kopf. Über jene Szene in Silverstone, bei der den Motorrad-Fans der Atem stockte. Bereits in der ersten Kurve rutsche Jungstar Fabio Quartararo weg, Spielberg-Sieger Andrea Dovizioso konnte nicht ausweichen. Die Yamaha von Quartararo diente Doviziosos Ducati quasi als Schanze. Der Italiener flog meterweit durch die Luft, und nach seiner Landung rutschte sein Bike über den Asphalt und ging in Flammen auf. Dovizioso musste zu neurologischen Untersuchungen ins Spital nach Coventry. Am Abend gab Dovizioso via Instagram aber schon Entwarnung: „Macht euch keine Sorgen, ich bin hart im Nehmen.“