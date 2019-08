Lainer trifft bei Sieg von Rose-Klub Gladbach

Großen Anteil am ersten Saisonsieg von Borussia Mönchengladbach in der deutschen Fußball-Bundesliga hat am Samstag Stefan Lainer gehabt. Der ÖFB-Teamverteidiger sorgte beim 3:1-Erfolg in Mainz in der 2. Runde für den zwischenzeitlichen Ausgleich, es war das erste Liga-Saisontor der Mannschaft des früheren Salzburg-Trainers Marco Rose.