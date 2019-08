Schwarz wieder auf Schnee: „Habe mich belohnt“

In der vergangenen Saison war Schwarz der Durchbruch gelungen. Am Neujahrstag beim City Event in Oslo und kurz später in der Kombination von Wengen landete Schwarz seine ersten beiden Weltcupsiege, im Februar kürte er sich zum dreifachen Medaillengewinner. Im Teambewerb gab es Silber, dazu kamen Bronze in der Kombination und im Slalom. Im Torlauf von Aare komplettierte er hinter Marcel Hirscher und Michael Matt einen österreichischen Triple-Erfolg.