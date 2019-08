Große Trauer nach dem tragischen Hoflader-Unfall

Der Unfall passierte auf einem asphaltierten Feldweg. Der 15-Jährige lenkte den einsitzigen Hoflader. Es war am Samstag am Feld viel zu tun. Auf dem Hinweg soll der 13-jährige Freund noch zu Fuß gegangen sein, beim Zurückfahren sprang er auf den Hoflader – mit einem Fuß auf dem Trittbrett mit dem zweiten in der Kabine. Und er hielt sich dabei am Handlauf fest.