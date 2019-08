Kritik und Spott nach Straches erstem TV-Interview

In den vergangenen Wochen kommunizierte Strache hauptsächlich per SMS mit den Medien - so begann er jüngst auch kräftig die Werbetrommel für seine Gattin Philippa zu rühren. Nun wagte sich der über das Ibiza-Video gestolperte Ex-FPÖ-Chef aus der Deckung - und gab ausgerechnet dem russischen Propagandasender RT von Präsident Wladimir Putin sein erstes TV-Interview, was vor allem in den sozialen Medien für Unverständnis und auch Spott sorgt.