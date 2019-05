Schon Ex-Minister Strasser stolperte über Video

„Oh, es funktioniert sehr gut“

Die Videos, die die „Sunday Times“ veröffentlicht hatte, zeigten Strasser in Unterredungen mit Undercover-Reportern, die sich als Lobbying-Kollegen einer britischen Firma ausgaben. Sie boten ihm hohe Geldsummen an, um einen Änderungsantrag für das Anlegerschutzgesetz ins EU-Parlament einzubringen. Er sei sowohl Lobbyist als auch EU-Abgeordneter, sagt Strasser in dem Video, das offenbar in einer Bar aufgenommen wurde, den Journalisten. Auf die Frage, wie diese beiden Tätigkeiten vereinbar seien, antwortet Strasser: „Oh, es funktioniert sehr gut.“