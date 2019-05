„Opfer“ Gudenus bringt „K.-o.-Tropfen“ ins Spiel

Zu seinem Zustand während des heimlich mitgeschnittenen Treffens sagte Gudenus: „Ich war in dieser längeren Zeitspanne sichtlich in einer Ausnahmesituation. Erschöpft, überarbeitet, nahe einem Burn-out und in einer persönlichen Krise. Zu wenig Schlaf, zu viel Alkohol, gemixt mit Energydrinks, und psychotrope Substanzen, um die innere Anspannung und Unruhe zu bekämpfen.“ Zu psychotropen Substanzen - was genau er 2017 auf Ibiza eingenommen hatte, spezifizierte Gudenus am Dienstag nicht - zählen neben Alkohol Opioide wie z.B. Heroin, Cannabinoide wie Haschisch und Marihuana, aber auch Beruhigungs- und Schlafmittel sowie Kokain und andere - legale und illegale - anregende Substanzen einschließlich Halluzinogenen wie LSD.