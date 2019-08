Magenta-Ausfall: HoT lässt Kunden gratis surfen

Damit wollte man sicherstellen, dass trotz nur mehr drei großen Anbietern am heimischen Markt weiterhin ein gesunder Wettbewerb möglich ist. Mittlerweile gibt es Dutzende solcher virtuellen Anbieter in Österreich, wobei sich der Hofer-Mobilfunker HoT mit günstigen Preisen den Status als Platzhirsch sichern konnte. Zuletzt drängte auch Rivale Lidl mit einem eigenen Mobilfunkangebot in den umkämpften Markt.