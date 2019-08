Dieser Nagellack wird 300 mal am Tag verkauft!

Es ist manchmal gar nicht so einfach, den richtigen Nagellack zu finden. Die meisten Lacke bröseln schon nach wenigen Tagen wieder ab oder verlieren ihren Glanz. Andere wiederum passen einfach nicht zum Outfit und können nicht zum Büro-Dress kombiniert werden. Daher hat die Marke „Essie“ eine Farbe entwickelt, die nicht nur zu allem passt, sondern auch besonders lange an den Nägeln haften bleibt. Der „Essie“-Bestseller „Forever Yummy“ verkauft sich tatsächlich 12 mal in der Stunde und bis zu 300 mal am Tag! Und er ist nicht einmal teuer.