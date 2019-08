Ronaldo erklärt seinen Torjubel und verrät Vorbild

„Siiim“

Entstanden ist dieser übrigens im August 2013. Ronaldo gewann mit Real Madrid in einem Vorbereitungsspiel in den USA mit 3:1 gegen Chelsea. Nach seinem zweiten Treffer in der 57. Minute hatte der Portugiese plötzlich seine Eingebung. Er sprintet Richtung Eckfahne, springt mit halber Drehung, streckt die Arme von oben nach unten und stößt ein lautes „Siiim“ - also „Jaaa“ auf portugiesisch - aus.