„Scharfer Einsatz“ bei alter Munitionsfabrik!

Das berühmte Sprengstoff-Unternehmen Nobel hatte 1890 eine Fabrik für Dynamit und Schießpulver im Föhrenwald von Saubersdorf bei St. Egyden am Steinfeld gegründet. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges fertigte man dort Granaten und Patronen an. Nach Kriegsende wurde die Fabrik zwar stillgelegt, doch noch heute gleicht das Gebiet einem „Minenfeld“. In den vergangenen Jahren kam es im Föhrenwald immer wieder zu Großbränden - auch im angrenzenden Bereich um Wiener Neustadt. Bei einem neuerlichen Flurbrand sorgten nun noch im Boden befindlichen Phosphorpatronen wieder für erhöhte Gefahr.