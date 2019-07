Autolenker rammt wertvolles Trabrennpferd - tot!

Bei einem tragischen Unfall in Niederösterreich wurde am Montag ein wertvolles Trabrennpferd getötet. Der 25-jährige Josef R. war im Sulky des französischen Traberwallach „Alpha Pan“ auf einem Güterweg neben der B10 in der Nähe von Gallbrunn im Bezirk Bruck an der Leitha unterwegs. Als er mit dem Pferd die Bundesstraße überqueren wollte, kam es zur Tragödie. Ein Autolenker rammte das Pferd und schleuderte das Gespann in ein Feld neben der Straße.