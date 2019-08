Das steckt hinter dem „No-Make-up“-Trend

Doch was macht den natürlichen Look eigentlich aus? Komplett ungeschminkt ins Büro gehen? Nein - bei dem Trend geht es vielmehr darum, weniger und vor allem jenes Make-up zu verwenden, welches „nicht zu dick aufträgt“. Denn eine zu dicke Make-up Schicht kann die Bildung von Akne und Unreinheiten begünstigen. Der Look soll möglichst natürlich sein, gleichzeitig soll die Haut dadurch auch mehr zum Strahlen kommen.