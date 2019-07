Deutscher Wanderer in Tirol von Schaf attackiert

Der Deutsche war mit zwei anderern Wanderern unterwegs. Als der 38-Jährige an dem Schaf vorbei wollte, ging dieses auf den Wanderer los. Immer wieder stieß das Tier gegen den Mann und rammte ihn. Vermutlich hatte das Muttertier sein Lamm in Gefahr gesehen und war deshalb in Rage geraten. Der Deutsche hatte Mühe, dem wild gewordenen Tier zu entkommen. Bei seiner Flucht kam er zu allem Überfluss zu Sturz. Erheblich verletzt blieb der Mann dann am Weg liegen.