Happy Birthday: Thal feiert den „Terminator“

„Älterwerden ist kein Spaß - das kann ich Ihnen sagen“, versicherte Arnold Schwarzenegger zuletzt dem „Krone“-Korrespondenten Dirk Sindermann in seinem großen Geburtstagsinterview. Am Dienstag, 30.Juli, ist es soweit: Arnold wird 72 - und seine steirische Fangemeinde steht ihm wie immer eisern zur Seite. Der „Terminator“ selbst geht in seiner kalifornischen Heimat ins neue Lebensjahr.