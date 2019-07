Juves 85-Millionen-Mann startet mit einem Eigentor

Was für ein Einstand! Neuzugang Matthijs de Ligt hat bei seinem Startelf-Debüt für Juventus Turin ein Eigentor fabriziert. Der um 85,5 Millionen Euro verpflichtete Niederländer traf am Mittwoch beim 1:1 gegen Inter Mailand in einem Testspiel in Nanjing/China in der 10. Minute ins eigene Gehäuse.