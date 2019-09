Es ist dein Leben: Von der Kunst, mutig zu sein

„Mut ist, wenn anderes wichtiger wird als unsere Angst!“

Das aber bedeutet auch ein Wagnis: „In dem Maß, in dem wir uns ins Leben hineinwerfen, riskieren wir, dass wir uns Schrammen und blaue Flecken holen. In dem Maß, in dem wir auf der Bildfläche des Lebens auftauchen, anstatt unter dem Radarschirm zu fliegen, laufen wir Gefahr, dass wir verletzt werden. Und die ängstigt - denn niemand will verwundet werden“, so Wolfers.