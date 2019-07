„Riesenehre!“ Alaba spricht über Barca-Gerüchte

Noch keine Gespräche

Den Münchnern droht der Verlust des letzten Eigengewächses, das den Sprung von den Nachwuchsmannschaften zu den Profis schaffte. Das Interesse an Alaba ist groß, Gespräche mit dem FC Barcelona gab es aber noch keine. Der 27-Jährige erklärt auch: „Ich habe den Fokus voll und ganz hier in München und auf der Vorbereitung. Ich denke, wir haben viel vor in der neuen Saison.“