Fünfter Dreh in Graz: Soko Donau wird zu Soko Mur

Diese Woche fanden in Graz Dreharbeiten für Soko Donau statt. Die Murmetropole war bereits zum fünften Mal Schauplatz der Krimi-Serie, die „beinahe schon eine Soko Mur“ sei, wie der Cinestyria-Chef Enrico Jakob feststellt. Am Donnerstag gab es eine „Schießerei“ am Schloßberg, gestern keine Leiche in einem Hotel.