„Anna“: Luc Besson schickt Topmodel auf die Jagd

Bildhübsch und gleichzeitig tödlicher als der zielsicherste Sniper: In „Anna“ lässt der französische Action-Altmeister Luc Besson (Regie, Drehbuch und Produktion) das russische Topmodel Sasha Luss in dessen zweitem Film-Auftritt als eiskalte Spionin Jagd auf jene machen, die Mütterchen Russland ein Dorn im Auge sind. Der Film startet am 19. Juli in unseren Kinos.