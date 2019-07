Coulthard zu Vettel: „Schumacher fing auch so an“

Steht Sebastian Vettel schon am Ende seiner Karriere? Zumindest in eine aktuelle Aussage des Ex-Formel-1-Fahrers David Coulthard könnte man das hineininterpretieren. Bezogen auf Vettels Crash mit Verstappen (siehe Video oben) meinte Coulthard: „Michael Schumacher hat am Ende seiner Karriere auch angefangen, in andere Autos zu krachen.“