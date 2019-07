EU-Navigationssystem Galileo teilweise ausgefallen

Das europäische Satelliten-Navigationssystem Galileo ist am vergangenen Wochenende wegen einer Störung teilweise ausgefallen. Der Such- und Rettungsdienst, mit dem Menschen in Notlagen aufgespürt werden können, funktioniere aber noch, teilte die zuständige EU-Agentur GSA auf ihrer Webseite mit. Gestört seien Einrichtungen am Boden. Experten arbeiteten daran, den Fehler zu beheben.