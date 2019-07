Sexy! Messi und sein Liebling machen Urlaub

Verbaler Rundumschlag

Zuletzt hatte Messi im Zuge der Copa America für mächtig Wirbel gesorgt, weil er für seine Verhältnisse verbal ungewohnt offensiv zu Werke ging. Nach Argentiniens Aus im Halbfinale gegen den späteren Sieger Brasilien und der roten Karte gegen Messi meckerte er gegen Organisatoren und Schiedsrichter: „Wir sollten an dieser Korruption nicht teilnehmen. Wir haben die Nase voll (...) von der Korruption, den Schiedsrichtern und alles, was das Spektakel verdirbt.“ Die Schiedsrichter hätten im Spiel gegen Brasilien „von der ersten Minute an alles für ihre Lieblinge aus Brasilien gepfiffen.“