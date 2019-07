Bundesrat beschloss Ausrufung des Klimanotstandes

Einzelne Städte, Gemeinden und Vorarlberg bereits Vorreiter

Einzelne Städte und Gemeinden in Österreich haben den Klimanotstand bereits ausgerufen - unter anderem Kufstein, Hart bei Graz, das obersteirische Michaelerberg-Pruggern, das in dieser Entscheidung vorangegangen war, sowie Traiskirchen. Auch ein ganzes Bundesland - Vorarlberg - ist seit Kurzem mit an Bord. Denn: „Unser Haus brennt.“