Jeff und MacKenzie Bezos sind endgültig geschieden

Jetzt ist es amtlich: Ein Gericht im Raum Seattle besiegelte am Freitag nach 25 Jahren Ehe endgültig Amzazon-Gründer Jeff Bezos‘ Scheidung von seiner Frau MacKenzie. Der Übertragung eines 38,3 Milliarden Dollar schweren Amazon-Aktienpakets an MacKenzie, die damit laut „Forbes“ auf Platz 22 der reichsten Menschen der Welt vorrückt, steht damit nichts mehr im Wege. Reichster Mensch bleibt allerdings auch nach der Scheidung Jeff Bezos: Er behält einen Firmenanteil in Höhe von zwölf Prozent im Wert von 114,8 Milliarden Dollar.