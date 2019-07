Warum Marsch Salzburg cooler als Leipzig findet

Die Bullen waren gemessen an der Siegquote zuletzt überragend - kann man taktisch etwas besser machen?

In den letzten Jahren war Salzburg sehr erfolgreich, hat vorwiegend mit Raute gespielt. Werden wir auch machen. Aber ich will, dass die Mannschaft noch flexibler wird, also die Raute nicht die einzige Option ist. Ich will auch mit einer Dreierkette in der Abwehr arbeiten, mit Fünferkette, vor der Abwehr auch mit 2-2-2, oder generell 4-3-3. Ich möchte noch mehr Flexibilität. Die Balance gegen Ball und mit Ball war unter Rose sehr gut. Ich möchte aber ein bisschen mehr vom Pressing gegen den Ball haben. Ich möchte unser Team mit und gegen den Ball noch kompakter machen. Das ist keine Kritik an den Vorjahren, meine Vorstellung von Fußball ist aber ein wenig anders. Auch bei Positionierung der Spieler. Taki Minamino hat etwa viel Flexibilität. Stürmer, Zehner, Achter - er kann alles spielen. So eine Flexibilität zu etablieren braucht aber Zeit.