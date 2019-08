Das sind die angesagtesten Curvy-Trends im Sommer

Frauen feiern weltweit Ihre Kurven. Unter dem Hastag „Curvy Fashion“ oder „Curvy Model“ setzen Frauen Ihre Körper gekonnt und sexy in Szene. Denn große Größen sind längst keine Ausnahme mehr und die Auswahl an stylischer Mode vielfältig. Was diesen Sommer besonders angesagt ist, lesen Sie in unseren Trends.