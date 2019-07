Der Picknick-Guide

Würsterln im Schlafrock sind wohl der berühmteste Partysnack überhaupt. Einfach Mini-Würstel in gekauften Blätterteig wickeln. Mit etwas verquirltem Ei bestreichen und bei 190° C (Ober- und Unterhitze) etwa 15 Minuten lang backen. Sie lassen sich sehr einfach transportieren, in eine Vorratsdose oder gar nur in ein Bienenwachstuch (der umweltfreundlichen Variante zu Butterbrotpapier) packen und los geht´s!