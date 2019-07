Auf Pillerseestraße: Stein krachte auf Lastwagen

Straße am Mittwoch nur wechselseitig befahrbar

Von der Straßenmeisterei wurde in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr eine Totalsperre in diesem Bereich veranlasst und eine Begehung durchgeführt. Auf Grund von Sicherungs- und Räumungsarbeiten wird die Straße am Mittwoch von 8 Uhr bis 16 Uhr in diesem Bereich nur wechselseitig befahrbar sein bzw. wenn notwendig kurzfristig auch total gesperrt werden müssen.