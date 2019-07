Hoteliers-Familie gönnt sich fünftes Stadthotel

Mit dem Viersternhotel samt seiner 70 Zimmer in unmittelbarer Nähe zu seinen drei bestehenden Salzburger Hotels hat Imlauer viel vor: „Es soll ein sehr schönes Boutiquehotel in der Vier Sterne-Plus-Klasse werden“, so der Hotelier, der bereits 200.000 Euro in eine neue Klimaanlage investierte. In den kommenden fünf Jahren sollen zudem in das Palais aus dem Jahr 1653 rund drei Millionen Euro fließen.