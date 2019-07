Neue Verbote, Zuckerl für Pensionisten und Helfer

Rauchverbot in der Gastronomie

Lange und emotional war in den vergangenen Jahren über das Rauchverbot in der Gastronomie debattiert worden, ein entsprechender Beschluss sogar unter Türkis-Blau zurückgenommen worden. Dafür ging es am Dienstag bei der endgültigen Fixierung sehr gesittet zu. Ab November ist das Rauchen in geschlossenen, gastronomisch genützten Räumen untersagt. Das gilt auch für Vereinsfeste - ausgenommen sind nur Schanigärten und Ähnliches. Verboten werden auch Shishas und E-Zigaretten.