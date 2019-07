Thriller pur in Spielberg! Verstappen vor Leclerc

In der vorvorletzten Runde überholte Verstappen den Ferrari von Leclerc innen in Kurve 3, was zu einer Untersuchung bei der Rennleitung führte. Nach einer Anhörung der beiden Piloten wurde am Sonntagabend bekannt gegeben: Keine Strafe für Verstappen, Ergebnis also offiziell! Die Stewards werteten die Szene als „Rennzwischenfall“, wie es in der Urteilsbegründung hieß. „Es war die richtige Entscheidung“, betonte Verstappen. „Die letzten drei Stunden waren schwer.“ Bei Ferrari sprach man indes von einer „Fehlentscheidung“, die man aber nicht beeinspruchen werde.