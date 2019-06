BMW zeigt Boxer-Motorrad mit reinem Elektroantrieb

Dass elektrifiziertes Zweiradfahren durchaus hochemotional sein kann, zeigt der BMW-Roller C Evolution schon seit fünf Jahren; auch die von Start-ups wie Zero oder Energica präsentierten E-Motorräder können in punkto Fahrdynamik faszinieren. Mit der Harley-Davidson Livewire steht das erste von einem traditionellen Motorradhersteller entwickelte E-Motorrad schon an der Startlinie: Im September soll die Kundenauslieferung beginnen.