Wie Sie Ihre Pflanzen in der Urlaubszeit versorgen

Wasserbad im Schatten

Pflanzen im Schatten verdunsten weniger Wasser. Also: Einen großen Schirm aufstellen oder ein Sonnensegel installieren, die vor den heißen Strahlen schützen. Untersetzer, Schalen und Wannen, die einige Zentimeter mit Wasser gefüllt sind, wenden ein Vertrocknen ab. Die Töpfe kleinerer Pflanzen tauchen Sie vor Ihrer Abreise in Wasser ein, bis die Erde richtig vollgesogen ist und keine Luftblasen mehr aufsteigen. Größere Kübelpflanzen stellen Sie am besten auf einer nassen Vliesmatte an einem schattigen Ort in Gruppen auf. Alternativ können Sie auch ein Kinderplanschbecken an einem schattigen Platz aufstellen und es mit etwas Wasser und Blähton – dem Granulat der Hydrokultur – füllen. Die Balkon- und Terrassenpflanzen werden dann einfach hineingestellt.