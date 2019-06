Donauinselfest: Vermisster Gast wieder aufgetaucht

Laut dem Fahndungsaufruf des Bundeskriminalamts ist der 32-Jährige „Autist und schwer beeinträchtigt“. Am Montag konnte die Wiener Polizei dann Entwarnung geben: Stephan R. wurde gefunden und ist wohlauf. Ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Gudrunstraße war gegen 19 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Zuvor war der 32-Jährige in Wien herumgeirrt.