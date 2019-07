Diese Retro-Bikinis sind im Sommer wieder in!

Ob mit Punkten, Rüschen oder Spitze, Bikinis und Badeanzüge im Retrostil sind dieses Jahr wieder in. Passend dazu: Stirnbänder und - Jelly Sandalen! Der große Vorteil an den Teilen ist der Komfort: Sie müssen sich nicht in knappe Bikinihösschen quetschen, sondern tragen einen bequemen, dennoch figurschmeichelnden Zweiteiler. Die schönsten Modelle stellen wir Ihnen hier vor.