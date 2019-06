Roger Federer spielt in Halle um seinen 10. Titel!

Barty trennt nur noch ein Sieg von Nr. 1 der Welt

Nur noch ein Sieg trennt indes Ashleigh Barty von der Nummer 1 in der Tennis-Damenwelt. Die French-Open-Gewinnerin schlug am Samstag im Halbfinale des Rasenturniers in Birmingham die Tschechin Barbora Strycova 6:4, 6:4 und kann am Sonntag mit einem Finalsieg gegen ihre deutsche Doppelpartnerin Julia Görges die Japanerin Naomi Osaka an der Spitze ablösen. Die 23-Jährige wäre die erste Australierin an der Spitze der Tennis-Weltrangliste seit Evonne Goolagong Cawley im Jahr 1976 und damit rund 43 Jahren.