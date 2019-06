STURZ! Tour-Sieger Thomas muss bei TdS aufgeben

Die 4. Etappe der Tour de Suisse ist vom folgenschweren Sturz von Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas überschattet worden! Rund zweieinhalb Wochen vor Beginn der 106. Frankreich-Radrundfahrt stürzte der 33-jährige Waliser in der Schlussphase des Teilstücks und musste das Rennen aufgeben. Glück im Unglück: Laut seinem Rennstall Ineos zog sich Thomas lediglich Abschürfungen an der Schulter und eine Platzwunde oberhalb des rechten Auges zu. Seine Teilnahme an der diesjährigen Tour de France sei nicht in Gefahr.