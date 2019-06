Der deutsche Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen will den Vertrag mit dem derzeit verletzten ÖFB-Teamspieler Julian Baumgartlinger laut einem Medienbericht vorzeitig verlängern. „Wir sind in Gesprächen und es gibt auch Signale, dass er bleiben will“, zitierte die „Bild“ am Montag Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler. „Wir würden gerne mit Julian weitermachen, weil wir total zufrieden mit ihm sind.“