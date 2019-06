„Gears of War 5“ erscheint am 10. September

„Gears of War“ ist neben „Halo“ die wichtigste Shooter-Serie im Hause Microsoft und soll am 10. September in die fünfte Runde gehen. Da erscheint „Gears 5“ für die Xbox One und Windows 10. Neben einer actionreichen Einzelspielerkampagne soll es auch einen Spielmodus namens „Escape“ geben, in dem bis zu drei Spieler kooperativ Alien-Bauten von innen zerstören. Im Trailer wird der Modus vorgestellt.