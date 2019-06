„Dieser Umbau hatte einige Überraschungen parat“

So gar nicht sein Credo! Vielmehr lautet es: „Arbeite hart und habe Spaß daran. Und sag was du tust, und tue, was du sagst“. Eine Strategie, die sich bewährt: Capri Sonne feierte vor zwei Wochen 50. Geburtstag. Für Wild kein Grund zu rasten. Im Gegenteil: Das Unternehmen, das sein Vater 1931 begründete, soll weiter wachsen. Bis 2024 liegt das Ziel bei zwei Milliarden Euro Umsatz im Jahr (aktuell 1,5 Milliarden). Wild ist aber nicht nur Geschäftsmann, sondern auch Sportfan. Er kaufte 2017 den Rugby Club Stade Français Paris. Der war aber nicht der Grund, warum er nach der Stippvisite in Salzburg nach Paris jettete: „Ich muss zu den French Open und drücke Dominic Thiem die Daumen.“