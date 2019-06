17,66 Meter: Das ist die höchste Sandburg der Welt

In Binz auf der deutschen Ostseeinsel Rügen steht jetzt die offiziell höchste Sandburg der Welt. Für den Bau des 17,66 Meter hohen Kunstwerks haben 20 Künstler insgesamt rund 11.000 Tonnen Sand verarbeitet. Die Höhe der Rekordburg liegt ganze 98 Zentimeter über dem bisherigen Rekord von 16,68 Metern. Er war 2017 ebenfalls in Deutschland, in Duisburg, aufgestellt worden.