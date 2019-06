Der Sommer kehrt am Pfingstsonntag zurück

An der teils föhnigen Wettersituation ändert sich auch am noch schulfreien Dienstag relativ wenig. Allerdings rückt eine Tiefdruckrinne von Westen her etwas näher heran, die Luftschichtung im Alpenraum wird potenziell noch labiler. Der sonnige Wettercharakter überwiegt jedenfalls bis zum Nachmittag, allenfalls können sich auf der Alpensüdseite und am Hauptkamm bereits am Vormittag etwas mehr Wolken bemerkbar machen. Am späteren Nachmittag wachsen über einigen Bergkämmen die Quellwolken bis in große Höhen, die Neigung zu Hitzegewittern nimmt zumindest in der Westhälfte Österreichs zu. Der Wind bläst tagsüber oft nur schwach, am Alpenostrand und in Föhnlagen aber mitunter auflebend aus Südost bis Süd. Die Frühtemperaturen werden 14 bis 22 Grad betragen, die Tageshöchsttemperaturen klettern auf 26 bis 34 Grad.