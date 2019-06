Nadal gegen Federer: Traum-Halbfinale steht

Die vergangenen fünf Duelle mit Nadal hat Federer gewonnen, in der Gesamtbilanz liegt der Schweizer aber mit 15:23 doch deutlich zurück. Die bisher letzte Begegnung auf Sand gab es vor sechs Jahren in Rom (6:1, 6:3 für Nadal), 2011 standen die beiden einander zum bis dato letzten Mal im Roland-Garros-Finale gegenüber. Auch da setzte sich Nadal in vier Sets durch. Federers einziger Titel im Bois de Boulogne ist schon zehn Jahre her, damals hatte Nadal eine von nur zwei Niederlagen in Roland Garros im Achtelfinale gegen Robin Söderling (SWE) erlitten.