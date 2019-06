Rocker fassen für Mord an Biker lebenslänglich aus

Cobra-Zugriff mit 100 bewaffneten Beamten

Zuerst ging man davon aus, dass die Kugeln nicht von Marcus M. abgefeuert worden waren, woraufhin er freigelassen wurde. Ein fataler Irrtum, wie sich herausstellte. Er tauchte in Wien unter und wurde, wie berichtet, am 3. Jänner 2017 von einem Großaufgebot aus 100 bewaffneten, teils mit kugelsicheren Westen ausgestatteten Polizisten samt Panzerwagen verhaftet. Der Zugriff in den Räumlichkeiten der Hells Angels in Wien-Margareten erfolgte unblutig, zuvor hatte jemand den Ex-Boss verraten.