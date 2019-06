Grüne könnten mit zwei Spitzenkandidaten antreten

Der grüne Bundessprecher Werner Kogler hat am Samstag eine Doppelspitze der Grünen für die vorgezogene Nationalratswahl angedeutet. Er denke „sehr stark“ an Konstruktionen wie bei den Grünen in Deutschland, wo auch nicht nur eine Person an der Spitze stehe, sagte er in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“. Auf die Frage, ob er selbst als Spitzenkandidat ins Rennen gehen werde, legte er sich nicht fest. Auch der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober hatte sich vergangene Woche im krone.at-Talk mit Katia Wagner noch bedeckt gehalten, was eine mögliche Kandidatur betrifft.