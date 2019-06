Trainer „schenkt“ Aufstiegs-Helden eine Stripperin

Es ist eine interessante und nicht gerade alltägliche Art und Weise, wie die Mannschaft aus dem katalanischen Llanca den Aufstieg in die nächsthöhere Liga gefeiert hat! Der Trainer der Mannschaft war so stolz auf seine Spieler, dass er nach dem letzten Spiel eine kleine Überraschung für sie organisierte: Er lud eine Stripperin in die Umkleidekabine ein!