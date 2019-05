Austria-Coach zu sein, ist „richtig gutes Gefühl“

„Philosophie ist deckungsgleich“

Ilzer fühlt sich eigenen Worten nach am absolut richtigen Ort, er habe sich unter allen Angeboten „für das Interessanteste“ entschieden. „Die Philosophie ist sehr deckungsgleich. Ich habe in den Gesprächen von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt“, erklärte der Steirer, der erst vor seinem zweiten Jahr als Bundesligatrainer steht. „Ich freue mich auf einen der traditionsreichsten Vereine in Österreich, auf ein weiteres, hoffentlich erfolgreiches Kapitel meiner Trainerkarriere. Es liegt sehr viel Potenzial in diesem Verein“, betonte der Nachfolger von Interimscoach Robert Ibertsberger, der als Co-Trainer vom WAC Uwe Hölzl (49 Jahre) und Dominik Deutschl (23) mitbringt.