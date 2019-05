Unfall im Konvoi: Lkw der U.S. Army verunglückt

Kilometerlanger Stau am Mittwoch auf der Wiener Außenringautobahn A21: Ein Lkw der U.S. Army kam nach einem Zusammenstoß mit einem weiteren Lastwagen des Konvois - dieser war auf dem Weg zu einer NATO-Übing in Ungarn bzw. Rumänien - von der Fahrbahn ab und stürzte um. Die Bergung des Schwerfahrzeugs machte den Einsatz eines Krans nötig.